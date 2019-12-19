Маркарова дала пояснення щодо заморожування бюджетних виплат

Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Міністр обіцяє профінансувати усі "важливі" видатки бюджету

Міністр фінансів України Оксана Маркарова дала пояснення щодо рішення заморозити до кінця 2019 року бюджетні видатки. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Міністр нагадала, що до кінця року залишилося вісім робочих днів. За її словами станом на сьогодні більшість важливих видатків вже повинно було давно бути подано в Держказначейства та на них відкрито асигнування.

"Але, як відомо, щороку саме друга половина грудня - це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів в казну і решта освоювань коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", - повідомила вона.

Міністр нагадала, що цьому році за 11 місяців є недовиконання по ряду доходів в результаті об'єктивних причин.

За її словами, було ухвалено наступне рішення:

(1) всі захищені видатки фінансуються в звичному режимі,

(2) всі незахищені видатки 11 місяців теж було повністю відкрито до фінансування, але навіть по ним на десятки мільярдів так і не пройшла каса, бо не подано жодного документу чи навіть не проведено тендерів,

(3) всі важливі перекидки - фінансування Охматдиту, додаткові зарплати шахтарів, всі видатки на безпеку та оборону - будуть профінансовані.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дав розпорядження припинити до кінця поточного бюджетного року Казначейством проведення платежів та реєстрацію бюджетних зобов'язань щодо видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету крім захищених видатків бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень-листопад 2019 року склали 899,7 млрд грн, що на 5,9% або на 55,9 млрд грн менше плану (955,8 млрд грн).