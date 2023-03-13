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В Маріуполі знову "бавовна", над містом піднявся дим, - Андрющенко

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 13 березня 2023 14:56
В Маріуполі знову "бавовна", над містом піднявся дим, - Андрющенко Ілюстративне фото: в Маріуполі знову "бавовна", над містом піднявся дим (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Маріуполі повідомляють про вибухи. Над містом видно клуби диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, російська ППО двічі спрацювала по лінії РадУкраїна-Агробаза, на третій вибух піднявся дим в районі ЖМР 23.

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Андрющенко зазначив, що росіяни підняли авіацію. Два літаки на малій висоті перебувають безпосередньо над Маріуполем.

"Гарні передвісники української "кари небесної". Минулого разу не допомогло. Схема знов та сама. ППО, потім літаки", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Маріуполі активізувалася авіація росіян. Ворожі літаки прямували у бік Запоріжжя.

Окрім того, вчора у Маріупольському також лунали вибухи, після чого окупанти підняли у небо авіацію.

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Маріуполь Вибух Війна Росії проти України
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