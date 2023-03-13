ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Над Маріуполем активізувалася російська авіація (відео)

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 13 березня 2023 09:34
Над Маріуполем активізувалася російська авіація (відео) Фото: у Маріуполі помітили російську авіацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Над Маріуполем зранку 13 березня активізувалася авіація російських окупантів. Ворожі літаки прямували у бік Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Небо Маріуполя зранку. Знову авіація в бік Запоріжжя. Потім будуть дивуваться розмінування системами ППО гіперзвукових падаючих кранів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі останнім часом почастішали вибухи. Зокрема, вчора, 12 березня, у Маріупольському районі було чути звуки вибухів, після чого росіяни підняли у небо авіацію.

Днем раніше у самому Маріуполі також чули вибухи. Один з них пролунав у районі аеропорту, а інший - біля Агробази.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Росавиация Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто