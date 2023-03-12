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Окупанти підняли в небо авіацію. В Маріупольському районі вибухи

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Маріуполь, Неділя 12 березня 2023 13:42
Окупанти підняли в небо авіацію. В Маріупольському районі вибухи Фото: в Маріупольському районі повідомляють про вибухи 12 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 12 березня, у Маріупольському районі були чутні вибухи. Російські окупанти підняли у небо авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вибухи в Маріупольському районі в напряму с. Сартана. Після вибухів окупанти підняли в небо авіацію", - розповів він.

Як повідомлялось, 11 березня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали два вибухи. Один з них районі аеропорту, а інший - в районі Агробази.

В цей же день в селищі Мангуш прилетіло по місцю розміщення російських окупантів. Наразі відомо про близько 20 загиблих.

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Маріуполь вибухи
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