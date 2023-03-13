В Мариуполе снова "бавовна", над городом поднялся дым, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе сообщают о взрывах. Над городом видны клубы дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По его словам, российская ПВО дважды сработала по линии РадУкраины-Агробаза, на третий взрыв поднялся дым в районе ЖМР 23.

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Андрющенко отметил, что россияне подняли авиацию. Два самолета на малой высоте находятся непосредственно над Мариуполем.

"Хорошие предвестники украинской "кары небесной". В прошлый раз не помогло. Схема снова та же. ПВО, затем самолеты", - добавил он.

Напомним, сегодня утром в Мариуполе активизировалась авиация россиян. Вражеские самолеты направлялись в сторону Запорожья.

Кроме того, вчера в Мариупольском раздавались взрывы, после чего оккупанты подняли в небо авиацию.

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