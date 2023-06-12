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У Маріуполі та Новоазовську дезертували близько 25 росіян, - Генштаб

Фото: у Маріуполі та Новоазовську дезертували близько 25 росіян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів через припинення відпусток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Також відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом", - йдеться в повідомленні.

Дезертирство в армії РФ

Зазначимо, що це далеко не перший відомий випадок дезертирства російських військовослужбовців. До того ж в Генштабі ЗСУ повідомляють, що останнім часом таких випадків стає дедалі більше. Зростання спричинене успішними бойовими діями Сил оборони України та значними втратами росіян у живій силі.

Так, нещодавно в тимчасово окупованому Сватовому Луганської області дезертували близько 40 військовослужбовців РФ.

Окрім того, 28 травня в тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекло семеро мобілізованих, які раніше були в'язнями. П'ятьох з них спіймали, а одного вбили.

А 25 травня повідомлялось про аналогічний інцидент біля Сватового - тоді близько 20 мобілізованих втекли, захопивши "КамАЗ".

Також 9 червня у тимчасово окупованій Арапівці Луганської області дезертували близько 90 російських військовослужбовців.

До того ж на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-Z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Також додамо, що дезертирів в російській армії відправляють на "м'ясні штурми".

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