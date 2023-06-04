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В Сватовому дезертирувало близько 40 росіян, - Генштаб

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Неділя 04 червня 2023 07:10
В Сватовому дезертирувало близько 40 росіян, - Генштаб Фото: в Сватовому дезертирувало близько 40 росіян (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Сватовому Луганської області дезертирувало близько 40 військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Там зазначили, що втекли вони ще 2 червня. Для того, щоб знайти дезертирів, було направлено два російських вертольоти та підрозділ росгвардії окупантів. Чи вдалось спіймати втікачів - невідомо.

Дезертирство в армії РФ

Зазначимо, що це далеко не перший відомий випадок дезертирства російських військовослужбовців, більше того - в Генштабі ЗСУ повідомляють, що останнім часом таких випадків стає дедалі більше.

Так, 28 травня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекло семеро мобілізованих, які раніше були в'язнями. П'ятьох з них спіймали, а одного вбили.

А 25 травня повідомлялось про аналогічний інцидент біля Сватового - тоді близько 20 мобілізованих втекли, захопишви "КамАЗ"

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