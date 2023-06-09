ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Арапівці Луганської області дезертирувало близько 90 росіян, - Генштаб

Новость на русском →
Луганська область, П'ятниця 09 червня 2023 19:29
В Арапівці Луганської області дезертирувало близько 90 росіян, - Генштаб Фото: в Арапівці Луганської області дезертирувало близько 90 росіян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В тимчасово окупованій Арапівці Луганської області дезертирувало близько 90 російських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції", - йдеться в повідомленні.

Дезертирство в армії РФ

Зазначимо, що це далеко не перший відомий випадок дезертирства російських військовослужбовців. До того ж в Генштабі ЗСУ повідомляють, що останнім часом таких випадків стає дедалі більше.

Так, нещодавно в тимчасово окупованому Сватовому Луганської області дезертирувало близько 40 військовослужбовців РФ.

Окрім того, 28 травня в тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекло семеро мобілізованих, які раніше були в'язнями. П'ятьох з них спіймали, а одного вбили.

А 25 травня повідомлялось про аналогічний інцидент біля Сватового - тоді близько 20 мобілізованих втекли, захопивши "КамАЗ".

Ситуація на фронті

На сході тривають важкі бої. Росіяни зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За даними Генштабу, протягом останньої доби там відбулось 27 бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ окупанти Війська РФ Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
SAMP-T vs Patriot: топ-5 головних відмінностей зенітно-ракетних комплексів
SAMP-T vs Patriot: топ-5 головних відмінностей зенітно-ракетних комплексів
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС