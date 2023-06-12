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В Мариуполе и Новоазовске дезертировали около 25 россиян, - Генштаб

Фото: в Мариуполе и Новоазовске дезертировали около 25 россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 российских оккупантов из-за прекращения отпусков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Также отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, обещанных оккупантам российским военным руководством", - говорится в сообщении.

Дезертирство в армии РФ

Это далеко не первый известный случай дезертирства российских военнослужащих. К тому же в Генштабе ВСУ сообщают, что в последнее время таких случаев становится все больше. Рост вызван успешными боевыми действиями сил обороны Украины и значительными потерями россиян в живой силе.

Так, недавно во временно оккупированном Сватово Луганской области дезертировали около 40 военнослужащих РФ.

Кроме того, 28 мая во временно оккупированном Соледаре Донецкой области сбежали семь мобилизованных, которые раньше были заключенными. Пятерых из них поймали, а одного убили.

А 25 мая сообщалось об аналогичном инциденте возле Сватового - тогда около 20 мобилизованных скрылись, захватив "КамАЗ".

Также 9 июня во временно оккупированной Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих.

К тому же, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "Шторм-Z" российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции.

Также добавим, что дезертиров в российской армии отправляют на "мясные штурмы".

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МариупольНовоазовскДонецкая областьВойна России против Украины