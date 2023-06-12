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Окупанти в Луганській області облаштували ще один госпіталь для росіян на території школи

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Понеділок 12 червня 2023 19:59
Окупанти в Луганській області облаштували ще один госпіталь для росіян на території школи Фото: Окупанти на Луганщині облаштували ще один госпіталь для росіян на території школи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру в Луганській області для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, у селі Містки Луганської області на території місцевої школи загарбники облаштували польовий госпіталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів.

Водночас у Луганській області збільшилися випадки дезертирства. Військові зазначають, що зростання спричинене успішними бойовими діями Сил оборони України та значними втратами росіян у живій силі.

"На тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “шторм-z” російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції", - йдеться в повідомленні.

Ситуація зі шпиталями

Через велику кількість поранених військовослужбовців внаслідок бойових дій на території України, госпіталі на тимчасово окупованих територіях не справляються з напливом російських військових. У зв'язку з цим окупанти масово облаштовують госпіталі на територіях шкіл, садочків, університетів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

За даними Центру національного опору, в окупованій частині Донецької області більшість лікарень обслуговують лише загарбників.

До того ж ми повідомляли, що так звані окупаційні "влади" наказали збудувати військовий госпіталь на території будинку культури у населеному пункті Луганської області.

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