UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Маріуполі та Алчевську зафіксували серію вибухів і масштабну пожежу на підстанції

03:36 08.06.2026 Пн
2 хв
Російська протиповітряна оборона знову відзначилася в житлових кварталах
aimg Катерина Коваль
Фото: окупанти не звітували про наслідки офіційно (Getty Images)

Вночі 8 червня в окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та Telegram-канал Петра Андрющенка.

Що відомо про удари

Вночі 8 червня в окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів - їх фіксували по всьому місту.

Епіцентрами стали район Драмтеатру, Лівобережний район та портова зона. Окупаційне ППО намагалося збивати дрони, у місті працювали мобільні вогневі групи.

Підстанція під ударом

Головною ціллю атаки стала підстанція - після влучання в районі об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Відео з місця події поширилися в мережі ще під час тривання атаки.

Читайте також: На Донбасі дрони вразили ТЕС та залізницю: спалахнула пожежа

Також надійшла інформація, що окупаційне ППО збило один із дронів над житловим будинком.

Алчевськ

Окрім Маріуполя, вибухи вночі фіксували й в окупованому Алчевську на Луганщині - там також повідомляють про атаку ударних БПЛА.

Удари по енергетичній інфраструктурі окупованих територій - частина ширшої кампанії. Наприкінці травня Reuters повідомляло, що практично всі найбільші НПЗ у центральній частині РФ повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива внаслідок масштабних атак українських дронів.

В ніч на 3 червня Сили оборони вдарили по кораблях та об'єктах інфраструктури в порту Кронштадт Ленінградської області Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МаріупольАлчевськВійна в Україні