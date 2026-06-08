У Маріуполі та Алчевську зафіксували серію вибухів і масштабну пожежу на підстанції

Вночі 8 червня в окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та Telegram-канал Петра Андрющенка.
Що відомо про удари
Вночі 8 червня в окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів - їх фіксували по всьому місту.
Епіцентрами стали район Драмтеатру, Лівобережний район та портова зона. Окупаційне ППО намагалося збивати дрони, у місті працювали мобільні вогневі групи.
Підстанція під ударом
Головною ціллю атаки стала підстанція - після влучання в районі об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Відео з місця події поширилися в мережі ще під час тривання атаки.
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Також надійшла інформація, що окупаційне ППО збило один із дронів над житловим будинком.
Алчевськ
Окрім Маріуполя, вибухи вночі фіксували й в окупованому Алчевську на Луганщині - там також повідомляють про атаку ударних БПЛА.
Удари по енергетичній інфраструктурі окупованих територій - частина ширшої кампанії. Наприкінці травня Reuters повідомляло, що практично всі найбільші НПЗ у центральній частині РФ повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива внаслідок масштабних атак українських дронів.
В ніч на 3 червня Сили оборони вдарили по кораблях та об'єктах інфраструктури в порту Кронштадт Ленінградської області Росії.