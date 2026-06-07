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На Донбасі дрони вразили ТЕС та залізницю: спалахнула пожежа

04:10 07.06.2026 Нд
1 хв
Через атаку безпілотників зникло електропостачання у низці населених пунктів "ДНР"
aimg Юлія Маловічко
На Донбасі дрони вразили ТЕС та залізницю: спалахнула пожежа Фото: пожежа після атаки дронів (з відкритих джерел)
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У ніч на 8 червня дрони атакували окуповану частину Донецької області, під удар потрапила Зуївська теплоелектростанція у Зугресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

За наявними даними, після атаки в районі Чистякового спалахнула пожежа. Також повідомляється про ураження об'єктів залізничної інфраструктури.

У мережі поширюється інформація, що внаслідок удару безпілотників без електропостачання залишилася низка населених пунктів на окупованій території Донецької області. Зокрема, йдеться про Макіївку, Харцизьк, Єнакієве, Дебальцеве та Кіровське.

Зуївська ТЕС розташована приблизно за 40 кілометрів на схід від Донецька. Після початку російської агресії у 2014 році станція перебуває під контролем окупаційної влади.

Раніше вночі моніторингові ресурси також повідомляли про атаку ударних дронів на залізничну інфраструктуру в районі селища Родакове Луганської області. За їхніми даними, пожежа виникла на підстанції.

Нагадаємо, 5 червня низка російських міст також зазнала масштабної атаки безпілотників. Зокрема, повідомлялося про ураження порту в тимчасово окупованому Маріуполі та Бердянську.

Також у ніч на 7 червня в окупованому Криму вночі роздались звуки вибухів та стрілянини після дронової небезпеки. Попередньо, є влучання у нафтобазу.

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