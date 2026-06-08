В Мариуполе и Алчевске зафиксировали серию взрывов и масштабный пожар на подстанции

Ночью 8 июня в оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и Telegram-канал Петра Андрющенко.
Что известно об ударах
Ночью 8 июня в оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов - их фиксировали по всему городу.
Эпицентрами стали район Драмтеатра, Левобережный район и портовая зона. Оккупационное ПВО пыталось сбивать дроны, в городе работали мобильные огневые группы.
Подстанция под ударом
Главной целью атаки стала подстанция - после попадания в районе объекта вспыхнул масштабный пожар. Видео с места происшествия распространились в сети еще во время атаки.
Также поступила информация, что оккупационное ПВО сбило один из дронов над жилым домом.
Алчевск
Кроме Мариуполя, взрывы ночью фиксировали и в оккупированном Алчевске Луганской области - там также сообщают об атаке ударных БПЛА.
Удары по энергетической инфраструктуре оккупированных территорий - часть более широкой кампании. В конце мая Reuters сообщало, что практически все крупнейшие НПЗ в центральной части РФ полностью остановили или существенно сократили производство топлива в результате масштабных атак украинских дронов.
В ночь на 3 июня Силы обороны ударили по кораблям и объектам инфраструктуры в порту Кронштадт Ленинградской области России.