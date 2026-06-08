В Мариуполе и Алчевске зафиксировали серию взрывов и масштабный пожар на подстанции

Что известно об ударах

Ночью 8 июня в оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов - их фиксировали по всему городу.

Эпицентрами стали район Драмтеатра, Левобережный район и портовая зона. Оккупационное ПВО пыталось сбивать дроны, в городе работали мобильные огневые группы.

Подстанция под ударом

Главной целью атаки стала подстанция - после попадания в районе объекта вспыхнул масштабный пожар. Видео с места происшествия распространились в сети еще во время атаки.

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Также поступила информация, что оккупационное ПВО сбило один из дронов над жилым домом.

Алчевск

Кроме Мариуполя, взрывы ночью фиксировали и в оккупированном Алчевске Луганской области - там также сообщают об атаке ударных БПЛА.