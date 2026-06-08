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В Мариуполе и Алчевске зафиксировали серию взрывов и масштабный пожар на подстанции

03:36 08.06.2026 Пн
2 мин
Российская противовоздушная оборона снова отличилась в жилых кварталах
aimg Екатерина Коваль
Фото: оккупанты не отчитывались о последствиях официально (Getty Images)

Ночью 8 июня в оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и Telegram-канал Петра Андрющенко.

Что известно об ударах

Ночью 8 июня в оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов - их фиксировали по всему городу.

Эпицентрами стали район Драмтеатра, Левобережный район и портовая зона. Оккупационное ПВО пыталось сбивать дроны, в городе работали мобильные огневые группы.

Подстанция под ударом

Главной целью атаки стала подстанция - после попадания в районе объекта вспыхнул масштабный пожар. Видео с места происшествия распространились в сети еще во время атаки.

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Также поступила информация, что оккупационное ПВО сбило один из дронов над жилым домом.

Алчевск

Кроме Мариуполя, взрывы ночью фиксировали и в оккупированном Алчевске Луганской области - там также сообщают об атаке ударных БПЛА.

Удары по энергетической инфраструктуре оккупированных территорий - часть более широкой кампании. В конце мая Reuters сообщало, что практически все крупнейшие НПЗ в центральной части РФ полностью остановили или существенно сократили производство топлива в результате масштабных атак украинских дронов.

В ночь на 3 июня Силы обороны ударили по кораблям и объектам инфраструктуры в порту Кронштадт Ленинградской области России.

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