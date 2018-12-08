В Мариуполе водитель въехал в остановку: пострадали 3 человека, среди которых ребенок

Фото: место происшествия (facebook.com)

Водитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

В Мариуполе (Донецкая область) водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку "Драмтеатр", где находились люди. В результате пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области на странице в Facebook.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку "Драмтеатр", где находились люди. От наезда пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок.

"На месте прибыли медики, патрульные, сейчас ожидают следователей", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (facebook.com)

Водителем Mitsubishi оказался горожанин 1996 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, в Житомире сегодня утром, 8 декабря, машина "скорой помощи" столкнулась с автомобилем Hyundai Santa Fe, в результате чего пострадали семь человек.

Кроме того, в городе Бахмут (Донецкая область) водитель сбил трех 11-летних детей-пешеходов. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в медучреждения на диагностику.