В Донецкой области водитель сбил трех школьников

Иллюстративное фото (medrussia.org)

Детей госпитализировали

В среду, 5 декабря, в городе Бахмут (Донецкая область) водитель сбил трех 11-летних детей-пешеходов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Донецкой области.

Как сообщается, авария произошла около 8 утра. Водитель автомобиля ВАЗ 2115, двигаясь по улице Леваневского, сбыл трех детей-пешеходов.

"В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы и сейчас доставлены в медучреждения на диагностику”, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Также сейчас решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 286.

Отметим, в Хмельницкой области 5 декабря 2018 года пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали шесть человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Сватово (Луганская область) произошло масштабное ДТП на мосту, в результате которого погибли двое людей и еще пятеро получили ранения.

Также сообщалось, что в Запорожской области в селе Большая Знаменка водитель сбил двух детей, один мальчик от полученных травм скончался, другой - в больнице.