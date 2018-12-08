В Маріуполі водій в'їхав в зупинку: постраждали 3 особи, серед яких дитина

Фото: місце події (facebook.com)

Водій раніше неодноразово притягався до відповідальності за керування авто в стані сп'яніння

В Маріуполі (Донецька область) водій не впорався з кермуванням та вилетів за межі проїзної частини на зупинку "Драмтеатр", де знаходилися люди. У результаті постраждало щонайменше три особи, серед яких дитина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області на сторінці у Facebook.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та вилетів за межі проїзної частини на зупинку "Драмтеатр", де знаходилися люди. Від наїзду постраждало щонайменше три особи, серед яких дитина.

"На місці прибули медики, патрульні, наразі очікують слідчих", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події (facebook.com)

Водієм Mitsubishi виявився містянин 1996 року народження, який неодноразово притягався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, в тому числі за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

Нагадаємо, у Житомирі сьогодні вранці, 8 грудня, машина "швидкої допомоги" зіткнулася з автомобілем Hyundai Santa Fe, в результаті чого постраждали семеро людей.

Окрім того, у місті Бахмут (Донецька область) водій збив трьох 11-річних дітей-пішоходів. В результаті ДТП неповнолітні отримали травми і були доставлені в медустанови на діагностику.