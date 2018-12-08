У Житомирі під час зіткнення "швидкої" і позашляховика постраждали 7 людей

Фото: місце події (zt.npu.gov.ua)

Постраждалі доставлені в лікувальні установи

У Житомирі сьогодні вранці, 8 грудня, машина "швидкої допомоги" зіткнулася з автомобілем Hyundai Santa Fe, в результаті чого постраждали семеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Житомирській області.

Як повідомляється, за попередньою інформацією, автомобіль "швидкої допомоги", який рухався з проблисковими маячками, скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai Santa Fe під керуванням 40-річного жителя смт Романів. Після цього обидва автомобілі в'їхали в будинок.

"У результаті були травмовані семеро людей - водії та пасажири транспортних засобів, жителі смт Романів та Житомира. Вони доставлені у лікувальні заклади Житомира", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські з'ясовують причини і обставини аварії.

Фото: місце події (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у місті Бахмут (Донецька область) водій збив трьох 11-річних дітей-пішоходів. В результаті ДТП неповнолітні отримали травми і були доставлені в медустанови на діагностику.

Відзначимо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 24 секунди у світі в ДТП гине одна людина. Найвищий рівень смертності на дорогах Африки.