ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе умерла беременная, которая пострадала во время бомбардировки роддома, - журналист

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 14 марта 2022 05:53
В Мариуполе умерла беременная, которая пострадала во время бомбардировки роддома, - журналист Фото: в Мариуполе умерла беременная, которая пережила бомбежку роддома (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

В Мариуполе умерла одна из беременных женщин, которая пострадала во время бомбардировки роддома 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку "Голоса Америки" Асю Долину в Facebook.

"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее не рожденный не выжил", - написала журналистка.

По словам Долиной, эту информацию подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который был во время эвакуации женщин и делал фото для AP.

Отметим, что другая женщина, Марианна Пидгурская, которую тоже сфотографировали при обстреле роддома Мариуполя, жива и 10 марта она родила девочку.

Напомним, при обстреле детской больницы в Мариуполе погибли 3 человека. В том числе ребенок. Кроме того, травмы получили 17 человек.

Мы также писали, что в ООН, как и во всем мировом сообществе, шокированы нападением на роддом в Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Мариуполь
NEWS
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе