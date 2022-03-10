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При обстреле детской больницы в Мариуполе погибли 3 человека. В том числе ребенок

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 10 марта 2022 09:27
При обстреле детской больницы в Мариуполе погибли 3 человека. В том числе ребенок Фото: последствия обстрела детской больницы в Мариуполе (t.me/mariupolrada)
Автор: Сергей Новиков

В результате российского удара по детской больнице в Мариуполе погибли три человека. Среди погибших есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Сообщается, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок - девочка.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что его шокировал удар по детской больнице в Мариуполе, и призвал Россию прекратить бессмысленное насилие.

Несмотря на большие потери и блокаду, Вооруженные силы Украины продолжают круговую оборону Мариуполя.

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