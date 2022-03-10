Бессмысленное насилие должно прекратиться, - в ООН шокированы нападением на роддом в Мариуполе

Руководство ООН находится в ужасе из-за атаки россиян на роддом в Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антонио Гуттереша в Twitter.

"Сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, Украина, где расположены родильное и детское отделения, ужасает. Гражданские лица платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Прекратите кровопролитие сейчас же", - написал он.

Напомним, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел также сообщила, что она в ужасе от того, что произошло в Мариуполе.

"Мы еще не знаем количество жертв, но опасаемся худшего", - отметила Рассел.

По ее словам, бомбежка в Мариуполе подчеркивает ужасающие потери, которые война несет детям и семьям Украины. Менее чем за две недели не меньше 37 детей погибли и 50 получили ранения, а многие семьи были вынуждены покинуть Украину.

Отметим, что перед тем, как бомба уничтожила роддом в Мариуполе, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что там якобы "устроили огневые позиции". Таким образом она подтвердила обстрел россиянами больницы.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар по роддому в Мариуполе, и назвал это окончательным доказательством того, что происходит геноцид украинцев.

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