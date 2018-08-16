"Мариуполь" не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы

Новости Спорт 16.08.2018 - 23:33
Фото: (facebook.com/mariupolfc)
Фото: (facebook.com/mariupolfc)

Приазовский клуб уступил французскому "Бордо"

"Мариуполь" завершил выступления в Лиге Европы сезона 2018/19, уступив французскому "Бордо". В ответном матче матче 3 раунда квалификации, который прошел в Бордо, приазовский клуб уступил со счетом 2:1. 

А в домашнем матче, прошедшем 9 августа в Одессе, "Мариуполь" проиграл со счетом 1:3

"Жирондинцы" в плей-офф квалификации сыграют с победителем пары "Ягеллония" - "Гент" (счет первого матча - 0:1).

"Заря" сыграла вничью с "Брагой" в квалификации Лиги Европы "Мариуполь" уступил "Бордо" в первом матче квалификации ЛЕ
Теги:  Мариуполь,  Лига Европы,  квалификация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС