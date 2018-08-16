"Мариуполь" не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы

Приазовский клуб уступил французскому "Бордо"

"Мариуполь" завершил выступления в Лиге Европы сезона 2018/19, уступив французскому "Бордо". В ответном матче матче 3 раунда квалификации, который прошел в Бордо, приазовский клуб уступил со счетом 2:1.

А в домашнем матче, прошедшем 9 августа в Одессе, "Мариуполь" проиграл со счетом 1:3.

"Жирондинцы" в плей-офф квалификации сыграют с победителем пары "Ягеллония" - "Гент" (счет первого матча - 0:1).