"Мариуполь" уступил "Бордо" в первом матче квалификации ЛЕ

Приазовская команда дома пропустила трижды

"Мариуполь" в Одессе проиграл "Бордо" в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 1:3.

Счет в матче на 7 минуте открыла приазовская команда благодаря усилиями Дмитрия Мишнева после навеса с углового. Но "Бордо" еще в первом тайме вышел вперед - дубль за 4 минуты оформил Гаэтан Лаборд.

На старте второго тайма "Бордо" разыграл блестящую комбинацию у ворот "Мариуполя", которую точным ударом завершил Чуаэми.

Ответный матч пройдет 16 августа. Победитель пары встретится либо с "Ягеллонией", либо с "Гентом".