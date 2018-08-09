"Мариуполь" уступил "Бордо" в первом матче квалификации ЛЕ

Новости Спорт 09.08.2018 - 22:02
Фото: "Мариуполь" - "Бордо" (facebook.com/mariupolfc)
Фото: "Мариуполь" - "Бордо" (facebook.com/mariupolfc)

Приазовская команда дома пропустила трижды

"Мариуполь" в Одессе проиграл "Бордо" в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 1:3.

Счет в матче на 7 минуте открыла приазовская команда благодаря усилиями Дмитрия Мишнева после навеса с углового. Но "Бордо" еще в первом тайме вышел вперед - дубль за 4 минуты оформил Гаэтан Лаборд.

На старте второго тайма "Бордо" разыграл блестящую комбинацию у ворот "Мариуполя", которую точным ударом завершил Чуаэми. 

Ответный матч пройдет 16 августа. Победитель пары встретится либо с "Ягеллонией", либо с "Гентом".

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