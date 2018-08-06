"Заря" и "Мариуполь" узнали своих потенциальных соперников в плей-офф ЛЕ

Состоялась жеребьевка 4 заключительного раунда квалификации

Состоялась жеребьевка 4 заключительного раунда квалификации Лиги Европы, по итогам которой определились команды, с которыми могут встретиться украинские клубы "Заря" и "Мариуполь", если пройдут своих оппонентов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Потенциальным соперником команды Бабича, при условии прохода французского "Бордо" в 3 раунде квалификации, станет кто-то из победителей пары "Ягеллония" (Польша) - "Гент" (Бельгия).

Подопечные Вернидуба, в случае успешного преодоления португальской "Браги" в текущем отборочном этапе, в плей-офф начнет дома с победителем пары "РБ Лейпциг" (Германия) - "Университатя Крайова" (Румыния).

Матчи плей-офф раунда квалификации пройдут 23 и 30 августа.

Напомним, УПЛ перенесла утверждение даты матча "Мариуполь" - "Динамо" из-за участия приазовцев в Лиге Европы.