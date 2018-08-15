Определились все пары участников плей-офф квалификации Лиги чемпионов
На этой стадии киевское "Динамо" сыграет с нидерландским грандом
Стали известны все пары участников раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Так, за выход в групповой этап киевское "Динамо" поспорит с голландским "Аяксом".
«Динамо» зустрінеться з «Аяксом» в плей-оф кваліфикації Ліги чемпіонів!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 14, 2018
Перший матч відбудеться в Амстердамі 21-го серпня, матч-відповідь у Києві - 28-го серпня. Про час матчів буде повідомлено додатково. pic.twitter.com/KX3KG9crGh
Пары участников раунда плей-офф выглядят следующим образом:
"Црвена Звезда" - "Зальцбург" (Австрия)
БАТЭ (Белорусь) - ПСВ (Нидерланды)
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"МОЛ Види" (Венгрия) - АЕК (Греция)
"Бенфика" (Португалия) - ПАОК (Греция)
"Аякс" (Нидерланды) - "Динамо" Киев (Украина)
Первые матчи соперники проведут 21/22 августа, ответные - 28/29 августа.