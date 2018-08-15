Определились все пары участников плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Новости Спорт 15.08.2018 - 09:39
Фото: футболисты "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: футболисты "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

На этой стадии киевское "Динамо" сыграет с нидерландским грандом

Стали известны все пары участников раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Так, за выход в групповой этап киевское "Динамо" поспорит с голландским "Аяксом".

Пары участников раунда плей-офф выглядят следующим образом:

"Црвена Звезда" - "Зальцбург" (Австрия)
БАТЭ (Белорусь) - ПСВ (Нидерланды)
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"МОЛ Види" (Венгрия) - АЕК (Греция)
"Бенфика" (Португалия) - ПАОК (Греция)
"Аякс" (Нидерланды) - "Динамо" Киев (Украина)

Первые матчи соперники проведут 21/22 августа, ответные - 28/29 августа.

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Теги:  Динамо,  Аякс,  плей-офф,  Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС