Определились все пары участников плей-офф квалификации Лиги чемпионов

На этой стадии киевское "Динамо" сыграет с нидерландским грандом

Стали известны все пары участников раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Так, за выход в групповой этап киевское "Динамо" поспорит с голландским "Аяксом".

«Динамо» зустрінеться з «Аяксом» в плей-оф кваліфикації Ліги чемпіонів!



Перший матч відбудеться в Амстердамі 21-го серпня, матч-відповідь у Києві - 28-го серпня. Про час матчів буде повідомлено додатково. pic.twitter.com/KX3KG9crGh — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 14, 2018

Пары участников раунда плей-офф выглядят следующим образом:

"Црвена Звезда" - "Зальцбург" (Австрия)

БАТЭ (Белорусь) - ПСВ (Нидерланды)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"МОЛ Види" (Венгрия) - АЕК (Греция)

"Бенфика" (Португалия) - ПАОК (Греция)

"Аякс" (Нидерланды) - "Динамо" Киев (Украина)

Первые матчи соперники проведут 21/22 августа, ответные - 28/29 августа.