"Маріуполь" не зміг подолати кваліфікацію Ліги Європи

Приазовський клуб поступився французскому "Бордо"

"Маріуполь" завершив виступи в Лізі Європи сезону 2018/19, поступившись французькому "Бордо". У матчі-відповіді матчі 3 раунду кваліфікації, який пройшов в Бордо, приазовский клуб поступився з рахунком 2:1.

А в домашньому матчі, що пройшов 9 серпня в Одесі, "Маріуполь" програв з рахунком 1:3.

"Жирондинці" в плей-офф кваліфікації зіграють з переможцем пари "Ягеллонія" - "Гент" (рахунок першого матчу - 0:1).