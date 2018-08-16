"Маріуполь" не зміг подолати кваліфікацію Ліги Європи

Новини Спорт 16.08.2018 - 23:33
Фото: (facebook.com/mariupolfc)
Фото: (facebook.com/mariupolfc)

Приазовський клуб поступився французскому "Бордо"

"Маріуполь" завершив виступи в Лізі Європи сезону 2018/19, поступившись французькому "Бордо". У матчі-відповіді матчі 3 раунду кваліфікації, який пройшов в Бордо, приазовский клуб поступився з рахунком 2:1.

А в домашньому матчі, що пройшов 9 серпня в Одесі, "Маріуполь" програв з рахунком 1:3.

"Жирондинці" в плей-офф кваліфікації зіграють з переможцем пари "Ягеллонія" - "Гент" (рахунок першого матчу - 0:1).

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Теги:  Маріуполь,  Ліга Європи,  квалификация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС