Мариновані перці без олії: швидкий рецепт на зиму

Рецепт маринованого перцю без олії (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Любителі легких і корисних закусок оцінять цей простий рецепт маринованих перців без олії. Він дозволяє зберегти природний смак, яскравий колір і хрумкість овочів, а процес приготування не потребує спеціальних навичок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Анастасії Дмитришин.

Мариновані перці: легкий рецепт

На 1 л банку необхідні такі інгредієнти:

  • лавровий лист
  • перець духмяний та горошком
  • часник - 3-4 зубчики
  • сіль - 1 ст. л
  • цукор - 2 ст. л
  • оцет 9% - 3 ст. л
  • вода холодна

Спосіб приготування

Перці потрібно помити, очистити та нарізати бажаної форми. Далі візьміть чисту банку та покладіть у неї лавровий лист, перець та часник. За бажанням можна ще додати будь-яку улюблену зелень чи приправи.

Приготувати мариновано перцю (фото: кадр з відео)

Після цього викладаємо у банку перець. За словами автора відео, банки стерилізувати не потрібно.

Зверну на перець додаємо сіль, цукор, оцет та заливаємо холодною водою.

Після цього ставимо варитись, закриваємо кришками, перевертаємо до повного остигання. 

Маринований перець на зиму (фото:кадр з відео)

 

Рецепти