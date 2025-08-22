Маринованные перцы без масла: быстрый рецепт на зиму

Любители легких и полезных закусок оценят этот простой рецепт маринованных перцев без масла. Он позволяет сохранить естественный вкус, яркий цвет и хрусткость овощей, а процесс приготовления не требует специальных навыков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Анастасии Дмитришин.
На 1 л банку необходимы такие ингредиенты:
Способ приготовления
Перцы нужно помыть, очистить и нарезать желаемой формы. Далее возьмите чистую банку и положите в нее лавровый лист, перец и чеснок. По желанию можно еще добавить любую любимую зелень или приправы.
После этого выкладываем в банку перец. По словам автора видео, банки стерилизовать не нужно.
Сверху на перец добавляем соль, сахар, уксус и заливаем холодной водой.
После этого ставим вариться, закрываем крышками, переворачиваем до полного остывания.
