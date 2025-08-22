Маринованные перцы без масла: быстрый рецепт на зиму

Маринованные перцы: легкий рецепт

На 1 л банку необходимы такие ингредиенты:

лавровый лист

перец душистый и горошком

чеснок - 3-4 зубчика

соль - 1 ст. л

сахар - 2 ст. л

уксус 9% - 3 ст. л

вода холодная

Способ приготовления

Перцы нужно помыть, очистить и нарезать желаемой формы. Далее возьмите чистую банку и положите в нее лавровый лист, перец и чеснок. По желанию можно еще добавить любую любимую зелень или приправы.

Приготовить маринованный перец (фото: кадр из видео)

После этого выкладываем в банку перец. По словам автора видео, банки стерилизовать не нужно.

Сверху на перец добавляем соль, сахар, уксус и заливаем холодной водой.

После этого ставим вариться, закрываем крышками, переворачиваем до полного остывания.

Маринованный перец на зиму (фото: кадр из видео)