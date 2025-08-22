ua en ru
Домашні горішки "Рафаелло", які швидко з'їдаються: усі будуть просити добавки

П'ятниця 22 серпня 2025 07:45
Домашні горішки "Рафаелло", які швидко з'їдаються: усі будуть просити добавки Рецепт смачних горішків з начинкою "Рафаелло" (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хрусткі горішки зі ніжною начинкою - це той самий десерт, який повертає у теплі спогади. Ми знайшли найкращий рецепт, щоб легко приготувати ці ласощі вдома й здивувати близьких.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Марії Макарчук.

Рецепт смачних горішків

Інгредієнти:

  • борошно - 3 склянки
  • вершкове масло або маргарин - 250 г
  • смалець - 2 ст.л
  • сіль - дрібка
  • цукор - 0,5 склянки
  • сода - 1/4 ч.л
  • сік лимону - 1 ч.л
  • яйця - 2 шт.

Для начинки "Рафаелло":

  • вершкове масло - 100 г
  • згущене молоко - 100 г
  • кокосова стружка - 50 г
  • мигдаль

За словами автора, склянка у неї на 200 мл.

Спосіб приготування

Дві склянки борошна всипте у миску та натріть охолоджений маргарин на тертці. Туди ж додайте смалець і все ретельно перемішайте руками.

До яєць додайте цукор, дрібку солі і збийте. Після цього додайте суміш в миску, погасіть соду лимонним соком і замісить тісто.

Третю склянку вводьте поступово, щоб тісто не було "забите". Сформуйте маленькі кульки, приблизно по 4-5 г.

Форму для запікання горішків змажте олією та випікайте. Якщо потрібно, то обріжте краї горішків.

Домашні горішки &quot;Рафаелло&quot;, які швидко з'їдаються: усі будуть просити добавкиПриготування горішків (фото: кадр з відео)

Для начинки до масла кімнатної температури додайте згущенку, кокосову стружку та збийте міксером.

Кожну половинку намажте кремом, покладіть в серединку мигдаль і з'єднайте дві частини. Якщо крем виступає з горішків, то не прибирайте його, а обваляйте у кокосовій стружці.

Домашні горішки &quot;Рафаелло&quot;, які швидко з'їдаються: усі будуть просити добавкиГорішки з начинкою "Рафаелло" (фото: кадр з відео)

Рецепти Горіхи
