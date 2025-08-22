Домашні горішки "Рафаелло", які швидко з'їдаються: усі будуть просити добавки

Хрусткі горішки зі ніжною начинкою - це той самий десерт, який повертає у теплі спогади. Ми знайшли найкращий рецепт, щоб легко приготувати ці ласощі вдома й здивувати близьких.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Марії Макарчук .

Рецепт смачних горішків

Інгредієнти:

борошно - 3 склянки

вершкове масло або маргарин - 250 г

смалець - 2 ст.л

сіль - дрібка

цукор - 0,5 склянки

сода - 1/4 ч.л

сік лимону - 1 ч.л

яйця - 2 шт.

Для начинки "Рафаелло":

вершкове масло - 100 г

згущене молоко - 100 г

кокосова стружка - 50 г

мигдаль

За словами автора, склянка у неї на 200 мл.

Спосіб приготування

Дві склянки борошна всипте у миску та натріть охолоджений маргарин на тертці. Туди ж додайте смалець і все ретельно перемішайте руками.

До яєць додайте цукор, дрібку солі і збийте. Після цього додайте суміш в миску, погасіть соду лимонним соком і замісить тісто.

Третю склянку вводьте поступово, щоб тісто не було "забите". Сформуйте маленькі кульки, приблизно по 4-5 г.

Форму для запікання горішків змажте олією та випікайте. Якщо потрібно, то обріжте краї горішків.

Приготування горішків (фото: кадр з відео)

Для начинки до масла кімнатної температури додайте згущенку, кокосову стружку та збийте міксером.

Кожну половинку намажте кремом, покладіть в серединку мигдаль і з'єднайте дві частини. Якщо крем виступає з горішків, то не прибирайте його, а обваляйте у кокосовій стружці.

Горішки з начинкою "Рафаелло" (фото: кадр з відео)