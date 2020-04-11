ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Марченко уверяет, что без сотрудничества с МВФ дефолта в Украине не будет

Новости » Экономика     11.04.2020 - 07:01
Марченко уверяет, что без сотрудничества с МВФ дефолта в Украине не будет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Министр финансов надеется, что Верховная рада примет законы, необходимые для сотрудничества с МВФ

Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Однако, по его словам, рисков очень много.

"Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограниченные возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы", - сказал Марченко.

Напомним, Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

МВФ ожидает окончательного принятие Верховной радой закона о банках и внесении изменений в государственный бюджет Украины.

Как сообщало РБК-Украина, проект изменений государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете. В проект заложен дефицит на уровне 298 млрд, или 7,5 % ВВП.

Верховная рада 31 марта приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должно сделать невозможным возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее Верховная рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 га для физлиц.

Внеочередное заседание ВР: что рассмотрят нардепы 13 апреля Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады
Новости Украины дефолтВерховная РадаМВФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь