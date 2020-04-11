Марченко уверяет, что без сотрудничества с МВФ дефолта в Украине не будет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Министр финансов надеется, что Верховная рада примет законы, необходимые для сотрудничества с МВФ

Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Однако, по его словам, рисков очень много.

"Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограниченные возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы", - сказал Марченко.

Напомним, Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

МВФ ожидает окончательного принятие Верховной радой закона о банках и внесении изменений в государственный бюджет Украины.

Как сообщало РБК-Украина, проект изменений государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете. В проект заложен дефицит на уровне 298 млрд, или 7,5 % ВВП.

Верховная рада 31 марта приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должно сделать невозможным возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее Верховная рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 га для физлиц.