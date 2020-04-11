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Марченко запевняє, що без співпраці з МВФ дефолту в Україні не буде

Новини » Економіка     11.04.2020 - 07:01
Марченко запевняє, що без співпраці з МВФ дефолту в Україні не буде
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міністр фінансів сподівається, що Верховна рада прийме закони, необхідні для співпраці з МВФ

Без співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) дефолту в Україні не буде, однак буде дуже складно. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Однак, за його словами, ризиків дуже багато.

"Цей бюджет непростий. Якщо у нас будуть обмежені можливості запозичень, ми будемо робити інші радикальні кроки. Сьогодні ми сподіваємось на те, що парламент проявить добру волю і ухвалить необхідні закони", - сказав Марченко.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України погодило основні показники змін у державний бюджет на 2020 рік з Міжнародним валютним фондом.

МВФ очікує остаточного прийняття Верховною радою закону про банки та внесення змін у державний бюджет України.

Як повідомляло РБК-Україна, проект змін до державного бюджету зараз доопрацьовується у профільному парламентському комітеті. У проект закладений дефіцит на рівні 298 млрд, або на 7,5 % ВВП.

Верховна рада 31 березня ухвалила в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ має унеможливити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Раніше Верховна рада схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши розмір володіння 100 гектарами для фізосіб.

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