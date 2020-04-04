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МВФ назвал условия для выделения помощи Украине

Новости » Финансовый кризис 2020     04.04.2020 - 10:49
МВФ назвал условия для выделения помощи Украине
Фото: Йоста Люнгман

Необходимо окончательно принять закон о банках и внести изменения в бюджет

Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

Как отметил Люнгман, МВФ приветствует поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков и ожидает его окончательнего принятия.

"Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19", - говорится в заявлении.

В то же время МВФ призывает власти продолжать работу со Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли, добавил Люнгман.

Напомним, 31 марта Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должно сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 гектарами для физлиц.

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