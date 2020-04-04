МВФ назвал условия для выделения помощи Украине

Необходимо окончательно принять закон о банках и внести изменения в бюджет
Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.
Как отметил Люнгман, МВФ приветствует поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков и ожидает его окончательнего принятия.
"Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19", - говорится в заявлении.
В то же время МВФ призывает власти продолжать работу со Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли, добавил Люнгман.
Напомним, 31 марта Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должно сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 гектарами для физлиц.