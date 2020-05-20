Кабмин одобрил проект Меморандума с МВФ

Кабинет министров одобрил проект Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ) и проект письма о намерениях в МВФ. Решение приняли на заседании правительства 20 мая.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кабмин также уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать письмо о намерениях в МВФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это решение касается только полномочий Марченко относительно письма.

Как отметил Марченко, Украина планирует направить в Совет директоров МВФ письмо о намерениях от правительства Национального банка и Меморандум об экономической и финансовой политике, который подписывается президентом, премьер-министром и главой НБУ.

По словам Марченко, Меморандум подпишут до конца месяца, а общая сумма программы составляет 5 млрд долларов.

Согласно проекту письма, Украина получит первый транш в сумме 1,9 млрд долларов, которые пойдут в бюджет.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банка дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.

Председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями о том, что все кредиты пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. В сумме эти средства составят около 6-6,5 млрд долларов до конца года.