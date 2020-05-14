Глава НБУ назвал цели, на которые пойдут деньги МВФ и других кредиторов

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Все кредиты на 6-6,5 млрд долларов направят на покрытие дефицита бюджета

Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями о том, что все кредиты пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. Об этом глава Национального банка Яков Смолий сказал в интервью ВВС News Украина.

Как отметил Смолий, Украина сможет получить первый транш по новой программе с МВФ в конце мая - начале июня.

По его словам, до конца года МВФ может предоставить Украине до 3,5 млрд долларов.

Он напомнил, что сотрудничество с фондом "открывает двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Европейской комиссии и правительств Канады и Японии".

"Если это сложить вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов", - сказал глава НБУ.

Глава НБУ заявил, что все средства, полученные от международных кредиторов, пойдут именно на покрытие дефицита бюджета.

"По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", - сообщил Смолий.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Дефицит госбюджета увеличен с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Автор: Александр Белоус