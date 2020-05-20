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Украина подпишет меморандум с МВФ в мае, - Зеленский

Новости » Политика     20.05.2020 - 11:01
Украина подпишет меморандум с МВФ в мае, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства отметил, что может подписать закон о банках даже сегодня

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае. Он отметил, что одобрит закон о банках в ближайшее время.

Об этом глава государства сказал в ходе своей пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас я подпишу банковский закон... Мы подпишем этот меморандум. И я уверен, что мы подпишем его в мае. Затягивать нельзя. Банковский закон сейчас ко мне придет, завтра или после завтра. Возможно, сегодня. Двери будут открыты для помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее официальный представитель президента Юлия Ковалив заявила, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от новой сделки с Международным валютным фондом (МВФ) в течение недели или двух, хотя общий размер программы все еще дорабатывается.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Денис Шмыгаль надеялся получить первый транш уже до конца мая. По его словам, соглашение с МВФ позволит избежать дефолта. Как заявил глава НБУ Яков Смолий, объем 18-месячной программы Stand-by составит 5 млрд долларов.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийбанкиМВФ
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