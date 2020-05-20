Уряд схвалив проект Меморандуму з МВФ

Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та проект листа про наміри до МВФ. Рішення ухвалили на засіданні уряду 20 травня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Кабінет також міністрів уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка підписати листа про наміри до МВФ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це рішення стосується лише повноважень Марченка щодо листа.

Як зазначив Марченко, Україна планує направити до Ради директорів МВФ лист про наміри від уряду Національного банку та Меморандум про економічну та фінансову політику, який підписується президентом, прем'єр-міністром та головою НБУ.

За словами Марченка, Меморандум підпишуть до кінця місяця, а загальна сума програми становить 5 млрд доларів.

Згідно з проектом листа, Україна отримає перший транш в сумі 1,9 млрд доларів, які підуть до бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про збанкрутілі і націоналізовані банки дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими міжнародними організаціями про те, що всі кредити підуть на покриття дефіциту державного бюджету. У сумі ці кошти складуть близько 6-6,5 млрд доларів до кінця року.