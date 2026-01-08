Маніпуляція Різдвом в Україні: як пропаганда РФ поширює фейки
Російська пропаганда маніпулює темою святкування Різдва в Україні, поширюючи змонтовані відео. Мета - створити враження, що українці відкидають нову дату святкування та підтримують "старі традиції".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Російські інформаційні ресурси поширюють змонтувані відео богослужінь, нібито показуючи, що більшість українців святкують Різдво 7 січня.
У роликах закадровий голос називає людей "зрадниками", бо 25 грудня нібито ніхто не приходив до храму.
"Оригінальне відео було зняте у 2024 році в київському храмі на Різдво та вперше опубліковане в TikTok 26 грудня. Пропагандисти змонтували його, додавши напис "зрадники" та іншу аудіодоріжку", - зазначають у ЦПД.
Крім того, росіяни активно використовують штучний інтелект, створюючи відео з українськими військовими, які нібито відзначають Різдво 7 січня.
"Контент подається як звернення від реальних військовослужбовців і має створити ілюзію масової підтримки "старої дати", - попереджають експерти.
Мета таких маніпуляцій - дестабілізувати українське суспільство, посіяти недовіру до державного рішення про перехід на новоюліанський календар і викликати внутрішні суперечки.
"Ворог цілеспрямовано експлуатує релігійну тематику як інструмент впливу в умовах війни", - додають у Центрі протидії дезінформації.
Інші фейки і пропаганда РФ
Раніше російська пропаганда вже поширювала подібні відео та фейки про релігійну тематику, зокрема щодо церковних свят і українських військових.
Центр протидії дезінформації фіксує зростання використання ШІ-контенту ворогом для створення ілюзії "народної підтримки" певних поглядів.
Нагадаємо, що Кремль залучив Російську православну церкву для виправдання війни проти України та мілітаризації російського суспільства. Різдвяні богослужіння за участі військових і політичної верхівки РФ подали агресію як "священну місію" та "боротьбу зі злом".
Також пропаганда поширює фейкові матеріали про нібито домагання до українських дітей у європейських школах, імітуючи стиль публікацій Euronews.
Центр протидії дезінформації наголошує, що така інформація відсутня на офіційних ресурсах Euronews та не підтверджується жодними авторитетними джерелами.
Крім того, пропагандисти поширюють маніпулятивні твердження про ракетний удар по житловому будинку в Харкові, називаючи його нібито "провокацією України". Офіційна влада Харкова підтвердила, що по місту завдали удару саме російські ракети.