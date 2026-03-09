Маневр Залужного: Чи готовий "Залізний генерал" кинути виклик Зеленському

Після резонансного інтерв'ю Валерія Залужного агентству Associated Press український політикум накрила нова хвиля розмов про його політичне майбутнє. Але в оточенні Залужного заперечують створення будь-яких передвиборчих штабів.

РБК-Україна з’ясувало, чи дійсно "залізний генерал" готує стрибок у велику політику та що стоїть за його різкими заявами.

Головне: Іде чи не йде? В оточенні Залужного кажуть, що він не займається політикою і не готується до виборів, але на Банковій впевнені у протилежному.

В оточенні Залужного кажуть, що він не займається політикою і не готується до виборів, але на Банковій впевнені у протилежному. Відсутність штабу. Попри чутки, у Залужного немає сформованої політичної команди. Його коло спілкування – це насамперед друзі по військовій службі.

Попри чутки, у Залужного немає сформованої політичної команди. Його коло спілкування – це насамперед друзі по військовій службі. Рейтингова дуель. Соціологія свідчить, що рейтинг Залужного залишається співставним із президентським, а в другому турі він обходить Володимира Зеленського.

Соціологія свідчить, що рейтинг Залужного залишається співставним із президентським, а в другому турі він обходить Володимира Зеленського. Медійна контратака. Публічність ексголовкома в його оточенні пояснюють реакцією на тривалу кампанію з його дискредитації в медіа.

Публічність ексголовкома в його оточенні пояснюють реакцією на тривалу кампанію з його дискредитації в медіа. Немає контакту. Між Зеленським і Залужним немає постійної комунікації, але Банкова хотіла поспілкуватись з ексголовкома перед публікацією інтерв'ю AP.

Чому Залужний заговорив зараз?

Головним тригером для чергового витка розмов про політичне майбутнє колишнього головкому стало інтерв’ю Залужного для Associated Press. У ньому він вперше відкрито заявив про втручання політичного керівництва у планування контрнаступу 2023 року та згадав про обшуки СБУ у своєму командному центрі ще на початку повномасштабної війни.

У команді Зеленського цей виступ сприйняли як "фальстарт" політичної кампанії. Однією з версій, про яку зокрема говорять джерела в президентській команді, є те, що Залужного "накрутили" опозиційні сили, переконавши, що вибори будуть вже незабаром.

Інша поширена в кулуарах версія Залужний вирішив зіграти на випередження, дізнавшись про плани щодо свого звільнення з посади посла, або ж навпаки, хотів цю відставку спровокувати, щоб розв'язати собі руки.

Однак джерела в оточенні Залужного категорично заперечують усі ці версії. Їхнє пояснення медійної активності ексголовкома – постійні інформаційні атаки на нього в медіа і необхідність якось на них реагувати.

Політична команда: міфи та реальність

Попри активні чутки про формування "партії Залужного", реальних ознак існування штабу немає. Співрозмовники в оточенні генерала стверджують, що жодних "штабів" він не створює і таких планів не має.

При цьому чимало політичних чи бізнесових діячів намагаються спекулювати на імені Залужного, розглядаючи його як трамплін до великої політики. Проте на сьогодні його реальною "командою" залишаються люди, з якими він працює в посольстві, та армійські товариші.

Відносини із Зеленським: від напруги до ігнорування

Конфлікт між Зеленським і Залужним, який почався ще під час перебування останнього на посаді головкома, нікуди не зник. Якщо раніше причиною були різні погляди на стратегію війни, то тепер – політична ревність. На Банковій впевнені, що Залужний поводить себе не як посол чи генерал, а саме як політик.

При цьому Залужний в першому турі показує співставний з президентом результат, а в другому – обходить Зеленського.

Зеленський публічно дистанціюється від суперечок, заявляючи, що зараз "не час для політики"."З ним були спроби поговорити і до публікації, щоб дізнатися, що саме ним рухає і що він має на увазі", – сказав РБК-Україна співрозмовник у президентському оточенні.