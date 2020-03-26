"Ман Сити" удивлен желанием "Ливерпуля" не пустить команду в Лигу чемпионов

Для руководителей "Манчестер Сити" стало неожиданностью, что лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" присоединился к другим клубам, которые выступили против участия "горожан" в следующем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщает Daily Express.

Накануне стало известно, что команды, занимающие места в верхней половине турнирной таблицы английской Премьер-лиги (АПЛ), объединились для написания заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой не разрешить "Ман Сити" играть в турнире, пока их апелляция рассматривается. Дело вряд ли будет рассмотрено вовремя из-за пандемии коронавируса. Это может привести к тому, что команда Хосепа Гвардиолы выступит в Лиге чемпионов следующего сезона.

УЕФА на два года отстранил "горожан" от выступлений во всех европейских клубных турнирах из-за нарушений финансового фейр-плэй.

АПЛ, как и розыгрыши ведущих чемпионатов Европы, приостановлены из-за коронавируса. В турнирной таблице "Ливерпуль", чье участие в Лиге чемпионов гарантировано при любых раскладах, опережает "Сити" на 25 очков.

Также на стадии первых матчей 1/8 финала была поставлена на паузу и Лига чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде одолели мадридский "Реал" со счетом 2:1. "Ливерпуль", действующий чемпионов турнира, выбыл из борьбы за трофей.