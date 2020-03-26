"Ман Сіті" здивований бажанням "Ліверпуля" не пустити команду в Лігу чемпіонів

Для керівників "Манчестер Сіті" стало несподіванкою, що лідер чемпіонату Англії "Ліверпуль" приєднався до інших клубів, які виступили проти участі "городян" в наступному сезоні Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Daily Express.

Напередодні стало відомо, що команди, що займають місця у верхній половині турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), об'єдналися для написання заяви до Спортивного арбітражного суду (CAS) з проханням не дозволити "Ман Сіті" грати в турнірі, поки їх апеляція розглядається. Справа навряд чи буде розглянута вчасно через пандемію коронавірусу. Це може привести до того, що команда Хосепа Гвардіоли виступить в Лізі чемпіонів наступного сезону.

УЄФА на два сезони відсторонив "городян" від виступів у всіх європейських клубних турнірах через порушення фінансового фейр-плей.