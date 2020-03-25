ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ряд ведущих клубов АПЛ выступили против участия "Ман Сити" в Лиге чемпионов

Новости » Спорт     25.03.2020 - 11:44
Ряд ведущих клубов АПЛ выступили против участия "Ман Сити" в Лиге чемпионов
Фото: Этихад Стэдиум (mancity.com)

Рассмотрение апелляции "горожан" отложено из-за коронавируса

Восемь клубов из топ-10 английской Премьер-лиги (АПЛ) выступают против участия "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов в период рассмотрения апелляции. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, среди этих восьми клубов оказались "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Они обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Команды считают, что "горожане" потребуют отложить наказание, до тех пор пока CAS не примет окончательное решение, рассмотрение которого было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Лига чемпионов и Лига Европы нынешнего сезона были поставлены на паузу на стадии первых матчей 1/8 финала. Подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде одолели мадридский "Реал" со счетом 2:1.

УЕФА признал "Манчестер Сити" виновным в серьезных нарушениях правил финансового фэйр-плей и отстранил команду на два года от еврокубков со следующего сезона.

Сообщалось также, что клуб может быть наказан и английскими футбольными властями. Так, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.

Возобновление чемпионата Англии отложено до начала мая Европейские футбольные чемпионаты понесут убытки из-за остановки турниров
Новости Украины Манчестер Ситиарбитражчемпионат АнглииЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь