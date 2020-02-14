УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона

Иллюстративное фото (uefa.com)

Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозане

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение о дисквалификации английского футбольного клуба "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два следующих сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Такое решение было принято в связи с серьезными нарушениями правил клубного лицензирования и финансового "фэйр-плей" УЕФА. В частности, "Ман Сити" в 2012-2016 годах завысил доходы от спонсорства в своей бухгалтерии и в отчетах о безубыточности.

"Арбитражная палата наложила дисциплинарные меры на футбольный клуб "Манчестер Сити" и определила, что он должен быть отстранен от участия в любых клубных соревнованиях УЕФА на два ближайших сезона (то есть на сезоны 2020/21 и 2021/22), а также заплатить штраф в размере 30 млн евро", - сообщили в УЕФА.

Данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозане.

Напомним, информация о возможной дисквалификации "Ман Сити" появилась в конце 2018 года. Причиной этого стала информация, появившаяся в Football Leaks, о нарушении действующим чемпионов Англии правил финансового fair play (FFP).

Также РБК-Украина писало, что в 2018 году ФИФА решила не наказывать английский "Манчестер Сити" за возможное нарушение трансферных правил. Клубу грозила дисквалификация на два трансферных окна из-за перехода несовершеннолетнего игрока не из стран Евросоюза.