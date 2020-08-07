Манчестер Сити - Реал: анонс матча

"Манчестер Сити" принимает "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, явным фаворитом является английский клуб. Один из лидеров мадридцев не сыграет в этом поединке.

7 августа 22:00

Манчестер, стадион "Этихад"

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА был прерван в марте из-за вспышки коронавирусной инфекции. Борьба за главный еврокубок возобновляется сегодня, 7 августа, эффектным противостоянием.

Предыдущая встреча

Блестящая первая игра на "Сантьяго Бернабеу" дает "Ман Сити" все шансы в четвертый раз за пять сезонов выйти в четвертьфинал. Мадридцы ведя в счете и имея игровое преимущество, отдали инициативу сопернику. Теперь команде Зинедин Зидана придется отыгрываться в ответной встрече.

Посткарантинний период

После возобновления сезона "Реал" выиграл 10 из 11 матчей чемпионата Испании, сыграв раз вничью в последнем и уже ничего не решающем для команды поединке. Подопечные Зидана за тур до финиша Ла Лиги вернули чемпионство в Мадрид впервые за три года.

"Ман Сити" проиграл "Ливерпулю" гонку за первое место в английской Премьер-лиге. После вынужденного перерыва команда Гвардиолы победила в семи матчах и в еще двух проиграла.

Кадровая ситуация

В концовке первой игры Серхио Рамос получил красную карточку, из-за чего он не сможет помочь мадридской команде в этой встрече. Под вопросом участие Марсело, Мариано Диаса и Азара, а Гарета Бэйла Зидан оставил вне заявки.

У англичан продолжает восстанавливаться Серхио Агуэро, а Бенжамен Мэнди пропустит поединок из-за перебора желтых карточек.