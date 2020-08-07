Манчестер Сіті - Реал: анонс матчу

Готуємося до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Манчестер Сіті" приймає "Реал" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, явним фаворитом є англійський клуб. Один з лідерів мадридців не зіграє у цьому поєдинку.
7 серпня 22:00
Манчестер, стадіон "Етіхад"
Поточний розіграш Ліги чемпіонів УЄФА був перерваний в березні через спалах коронавірусної інфекції. Боротьба за головний єврокубок поновлюється сьогодні, 7 серпня, ефектним протистоянням.
Попередня зустріч
Блискуча перша гра на "Сантьяго Бернабеу" дає "Ман Сіті" всі шанси вчетверте за п'ять сезонів вийти у чвертьфінал. Мадридці ведучи в рахунку і маючи ігрову перевагу, віддали ініціативу супернику. Тепер команді Зінедін Зідана доведеться відіграватися в матчі-відповіді.
Посткарантинний період
Після відновлення сезону "Реал" виграв 10 з 11 матчів чемпіонату Іспанії, зігравши раз внічию в останньому поєдинку, який для команди вже нічого не вирішував. Підопічні Зідана за тур до фінішу Ла Ліги повернули чемпіонство в Мадрид вперше за три роки.
"Ман Сіті" програв "Ліверпулю" гонку за перше місце в англійській Прем'єр-лізі. Після вимушеної перерви команда Гвардіоли перемогла в семи матчах і в ще двох програла.
Кадрова ситуація
У кінцівці першої гри Серхіо Рамос отримав червону картку, через що він не зможе допомогти мадридській команді в цій зустрічі. Під питанням участь Марсело та Азара, а Гарета Бейла Зідан залишив поза заявкою.
У англійців продовжує відновлюватися Серхіо Агуеро, а Бенжамен Менді пропустить поєдинок через перебір жовтих карток.