Манчестер Сіті - Реал: анонс матчу

"Манчестер Сіті" приймає "Реал" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, явним фаворитом є англійський клуб. Один з лідерів мадридців не зіграє у цьому поєдинку.

7 серпня 22:00

Манчестер, стадіон "Етіхад"

Поточний розіграш Ліги чемпіонів УЄФА був перерваний в березні через спалах коронавірусної інфекції. Боротьба за головний єврокубок поновлюється сьогодні, 7 серпня, ефектним протистоянням.

Попередня зустріч

Блискуча перша гра на "Сантьяго Бернабеу" дає "Ман Сіті" всі шанси вчетверте за п'ять сезонів вийти у чвертьфінал. Мадридці ведучи в рахунку і маючи ігрову перевагу, віддали ініціативу супернику. Тепер команді Зінедін Зідана доведеться відіграватися в матчі-відповіді.

Посткарантинний період

Після відновлення сезону "Реал" виграв 10 з 11 матчів чемпіонату Іспанії, зігравши раз внічию в останньому поєдинку, який для команди вже нічого не вирішував. Підопічні Зідана за тур до фінішу Ла Ліги повернули чемпіонство в Мадрид вперше за три роки.

"Ман Сіті" програв "Ліверпулю" гонку за перше місце в англійській Прем'єр-лізі. Після вимушеної перерви команда Гвардіоли перемогла в семи матчах і в ще двох програла.

Кадрова ситуація

У кінцівці першої гри Серхіо Рамос отримав червону картку, через що він не зможе допомогти мадридській команді в цій зустрічі. Під питанням участь Марсело та Азара, а Гарета Бейла Зідан залишив поза заявкою.

У англійців продовжує відновлюватися Серхіо Агуеро, а Бенжамен Менді пропустить поєдинок через перебір жовтих карток.