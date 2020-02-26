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"Манчестер Сити" подал апелляцию на отстранение от еврокубков

Новости » Спорт     26.02.2020 - 15:11
"Манчестер Сити" подал апелляцию на отстранение от еврокубков
Фото: Этихад Стэдиум (twitter.com/mancity)

Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело "горожан" в ближайшее время

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщается на сайте суда.

Однако дата заседания и точные сроки вынесения вердикта пока не известны. Слушание пройдет после того, когда будет сформирована рабочая группа по этому делу.

УЕФА на два сезона отстранил "горожан" от выступлений во всех европейских клубных турнирах, а также наложил штраф в размере 30 млн евро. Сообщалось также, что клуб может быть наказан и английскими футбольными властями. Так, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов манчестерская команда преодолела групповой этап и в 1/8 финала встретится с самым титулованным европейским клубом - мадридским "Реалом". Первый матч команд состоится сегодня, 26 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 23:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет в Манчестере 17 марта.

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