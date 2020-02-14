"Манчестер Сити" подаст апелляцию на дисквалификацию УЕФА

Фото: "Манчстер Сити" (facebook.com/mancity)

В клубе назвали решение УЕФА предвзятым

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" подаст апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации клуба от участия в еврокубках на два сезона. Об этом сообщили в пресс-службе "Ман Сити".

В футбольном клубе заявили, что данное решение является предвзятым, и что в ближайшее время будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд.

"В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично предрек санкции в отношении "Манчестер Сити", еще до начала расследования. Теперь, когда этот предвзятый процесс завершился, клуб при первой же возможности направит жалобу в Спортивный арбитражный суд", - сообщили в "Ман Сити".

Напомним, 14 февраля Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение о дисквалификации английского футбольного клуба "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на сезоны 2020/2021, 2021/2022. В УЕФА заявили, что клуб в 2012-2016 годах существенно нарушил правила финансового "фэйр-плей".

Информация о возможной дисквалификации действующего чемпиона Англии появилась в конце 2018 года. Причиной этого стала информация, появившаяся в Football Leaks, о нарушении финансового "фэйр-плей".