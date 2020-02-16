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"Манчестер Сити" могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года

Новости » Спорт     16.02.2020 - 18:01
"Манчестер Сити" могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года

Ранее сообщалось, что руководство АПЛ может снять очки с клуба

"Манчестер Сити" может лишиться чемпионского титула английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2013/14, если во время отдельного расследования подтвердятся нарушения финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Daily Mail.

Руководство лиги изучит период с 2012 по 2016 год, когда "горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. За это клуб был отстранен УЕФА от участия в еврокубках.

В период, который попадет под расследование, "Ман Сити" дважды ставал чемпионом АПЛ. В сезоне-2011/12 "манкунианцы" выиграли титул, опередив "Манчестер Юнайтед" по разнице забитых и пропущенных мячей, а в 2013/14 "горожане" заняли первое место, набрав всего на два очка больше, чем "Ливерпуль".

Однако пока неясно, в какой именно отрезок 2012 года руководство манчестерского клуба нарушило финансовые правила, поэтому этот титул находится под вопросом. При этом чемпионство 2014 года точно попадает под вышеуказанный период.

Напомним, "Манчестер Сити" обжалует решение УЕФА о дисквалификации клуба от участия в еврокубках на два сезона в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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