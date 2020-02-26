"Манчестер Сіті" подав апеляцію на відсторонення від єврокубків

Фото: Етіхад Стедіум (twitter.com/mancity)

Спортивний арбітражний суд розгляне справу "городян" найближчим часом

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляцію "Манчестер Сіті" на рішення УЄФА про відсторонення клубу від єврокубків на два роки за порушення правил фінансового фейр-плей. Про це повідомляється на сайті суду.

Однак дата засідання і точні терміни винесення вердикту поки не відомі. Слухання пройде після того, коли буде сформована робоча група по цій справі.

УЄФА на два сезони відсторонив "городян" від виступів у всіх європейських клубних турнірах, а також наклав штраф в розмірі 30 млн євро. Повідомлялося також, що клуб може бути покараний і англійськими футбольною владою. Так, "Манчестер Сіті" можуть позбавити титулу чемпіона Англії 2014 року.

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів манчестерська команда здолала груповий етап і в 1/8 фіналу зустрінеться з найтитулованішим європейським клубом - мадридським "Реалом". Перший матч команд відбудеться сьогодні, 26 лютого, в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і почнеться о 23:00 за київським часом. Зустріч у відповідь відбудеться в Манчестері 17 березня.