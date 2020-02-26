ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Манчестер Сіті" подав апеляцію на відсторонення від єврокубків

Новини » Спорт     26.02.2020 - 15:11
"Манчестер Сіті" подав апеляцію на відсторонення від єврокубків
Фото: Етіхад Стедіум (twitter.com/mancity)

Спортивний арбітражний суд розгляне справу "городян" найближчим часом

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляцію "Манчестер Сіті" на рішення УЄФА про відсторонення клубу від єврокубків на два роки за порушення правил фінансового фейр-плей. Про це повідомляється на сайті суду.

Однак дата засідання і точні терміни винесення вердикту поки не відомі. Слухання пройде після того, коли буде сформована робоча група по цій справі.

УЄФА на два сезони відсторонив "городян" від виступів у всіх європейських клубних турнірах, а також наклав штраф в розмірі 30 млн євро. Повідомлялося також, що клуб може бути покараний і англійськими футбольною владою. Так, "Манчестер Сіті" можуть позбавити титулу чемпіона Англії 2014 року.

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів манчестерська команда здолала груповий етап і в 1/8 фіналу зустрінеться з найтитулованішим європейським клубом - мадридським "Реалом". Перший матч команд відбудеться сьогодні, 26 лютого, в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і почнеться о 23:00 за київським часом. Зустріч у відповідь відбудеться в Манчестері 17 березня.

УЄФА може скасувати Євро-2020 через коронавірус УЄФА на рік дискваліфікував форварда "Динамо" Бесєдіна
Новини України Манчестер СитиУЕФАарбитражаппеляцияотстранениеЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся