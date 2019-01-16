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Манафорт заявлял, что может назначать нужных ему людей в Белый дом, - Reuters

Новости » Политика    16.01.2019 - 09:37
Манафорт заявлял, что может назначать нужных ему людей в Белый дом, - Reuters
Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

О подобной возможности Манафорт рассказал экс-партнеру по бизнесу Ричарду Гейтсу

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт в 2017 году заявлял, что может назначать нужных ему людей в Белый дом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters, которое ссылается на показания одного из свидетелей на процессе против экс-главы предвыборного штаба Трампа.

По данным следствия, о подобной возможности Манафорт рассказал экс-партнеру по бизнесу Ричарду Гейтсу в январе 2017 года.

Ранее сообщалось, что украинские олигархи Сергей Левочкин и Ринат Ахметов были предполагаемыми получателями социологических данных американских опросов, которыми бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт поделился с украинцем Константином Килимником во время президентской кампании 2016 года.

После этого в Ахметова опровергли получение от Манафорта информации о выборах в США.

РБК-Украина писало, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт передавал данные соцопросов во время кампании 2016 года своему деловому партнеру Константину Килимнику. Он был руководителем киевского офиса компании Манафорта, его также подозревают в связям с российской разведкой.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиБелый домДональд ТрампПол Манафорт
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