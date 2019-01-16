Манафорт заявляв, що може призначати потрібних йому людей в Білий дім, - Reuters

Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Про подібну можливість Манафорт розповів екс-партнера по бізнесу Річарду Гейтсу

Екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт в 2017 році заявляв, що може призначати потрібних йому людей в Білий дім. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters, яке посилається на свідчення одного зі свідків на процесі проти екс-глави передвиборного штабу Трампа.

За даними слідства, про подібну можливість Манафорт розповів екс-партнеру по бізнесу Річарду Гейтсу в січні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що українські олігархи Сергій Льовочкін і Рінат Ахметов були передбачуваними одержувачами соціологічних даних американських опитувань, якими колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт поділився з українцем Костянтином Килимником під час президентської кампанії 2016 року.

Після цього у Ахметова спростували отримання від Манафорта інформацію про вибори в США.

РБК-Україна писало, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт передавав дані соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнерові Костянтину Килимнику. Він був керівником київського офісу компанії Манафорта, його також підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.