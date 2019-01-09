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Манафорт обсуждал с вероятным агентом Кремля "мирный план" по Украине

Новости » Политика    09.01.2019 - 10:10
Манафорт обсуждал с вероятным агентом Кремля "мирный план" по Украине
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Адвокаты Манафорта исключают, что он лгал следствию относительно своих встреч с Килимником

Спецпрокурор Соединенных Штатов Америки (США) Роберт Мюллер заявил, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт передавал данные соцопросов во время кампании 2016 года своему деловому партнеру Константину Килимнику. Это следует из судебных документов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным следствия, последний был руководителем киевского офиса компании Манафорта, его также подозревают в связям с российской разведкой.

Как отмечается, адвокаты Манафорта исключают, что тот лгал следствию относительно своих встреч с Килимником.

Они настаивают, что он не помнит все детали предвыборной кампании 2016 года. Из судебных документов следует, что Манафорт встречался с Килимником в Мадриде. Впоследствии представитель Манафорта Джейсон Малони заявил, что встреча состоялась в феврале 2017 года, уже после избрания Трампа президентом.

Пока неизвестно, были ли данные соцопросов, которые передавал Манафорт, закрытыми. Впрочем, следствие считает, что Кремль мог использовать эти данные для вмешательство в американские выборы, отмечает агентство AP.

Кроме того, стало известно, что Манафорт обсуждал с Килимником "мирный план" по Украине. Эта информация может быть важной в контексте того, что политтехнолог мог повлиять на позицию республиканцев в вопросе украинского конфликта.

Ранее РБК-Украина писало, что адвокатам бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта не удалось скрыть часть ответы на утверждения специального прокурора Роберта Мюллера о неоднократную ложь их клиента федеральным следователем, как планировалось.

Также сообщалось, что в переданных документах в суд округа Колумбия заявлено, что бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт лгал ФБР и команде спецпрокурора Роберта Мюллера о своих связях с администрацией президента и о получении платежей.

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